Nei provvedimenti di nomina, inoltre, non si fa alcun accenno al compenso di Butera, Norata e Cimino, così come a quelli di Maria Prestigiacomo all'Amap e di Francesco Randazzo alla Sispi. Ma come è possibile? Semplice, gli uffici del comune di Palermo non hanno ancora stabilito quale debba essere la retribuzione degli amministratori che quindi, dalla loro nomina a oggi, non hanno ricevuto nemmeno un euro.

Non si può dire che siano stati mesi facili per gli amministratori unici delle società partecipate del comune di Palermo, nominati a inizio agosto dal sindaco Leoluca Orlando e chiamati a gestire, specie nel caso di Mario Butera all'Amg, Giuseppe Norata alla Rap e Michele Cimino all'Amat, società complesse e dai molti problemi.in pratica, le varie aziende sono affidate a una singola persona che si fa carico di tutti i problemi e si assume tutte le responsabilità. Un incarico in alcuni casi assai oneroso e impegnativo, ma che al momento è tutto a costo zero per il Comune.i compensi di tutti gli amministratori, ma alla casella “Trattamento economico” spunta uno zero per certi versi eclatante. E se per l’amministratore di Reset, Antonio Perniciaro, la cosa è normale visto che svolge il ruolo a titolo gratuito, non lo è per tutti gli altri.del Capo di Gabinetto ma ad agosto, con una delibera, è passata al Settore Partecipate che però è oberato di lavoro. Il risultato è che dopo due mesi nessuno ha ancora stabilito la cifra dei compensi e quindi il Comune non ha pagato niente a nessuno. Ma la cosa rischia di avere anche altri risvolti: se non si stabilisce il compenso dell’amministratore unico, non si può verificare se la costituzione di un cda sia economicamente vantaggiosa o meno. In pratica, anche la nomina dei consiglieri è in qualche modo rallentata dalla mancanza di chiarezza sugli stipendi.ha previsto cinque fasce per i compensi, la cui quantificazione è demandata a un decreto ministeriale non ancora emanato, e la vecchia norma è stata addirittura abrogata, con tesi contrapposte su quale sia l’orientamento da seguire. Una situazione transitoria, quindi, a cui si poteva ovviare attenendosi a quanto fatto per i precedenti amministratori, anche se al momento tutto sembra fermo.– dice il presidente della commissione Aziende di Sala delle Lapidi, Paolo Caracausi (Idv) – E’ un problema comune a tutti, ma il fatto che a Palermo non sia stato indicato l’importo sta comportando non solo il fatto che gli amministratori non hanno ancora ricevuto nulla, ma anche il mancato insediamento dei cda che invece, al completo, dovrebbero lavorare sui piani industriali e sul rinnovo dei contratti di servizio”.