Blue Sea Land, da domani la VII edizione

Da non perdere gli spettacoli, gli eventi musicali e gli appuntamenti con il gusto che interesseranno il centro storico di Mazara, organizzati da Blue Sea Land con la direzione artistica di Campisi Group produzione di Natale e Piero Campisi.

Questi gli orari degli spettacoli nella giornata di giovedì 4 ottobre:

ore 12:30-15:00 e dalle ore 18:00 in Largo Badiella:

Street food presso villaggio gastronomico Sanlorenzo Mercato;

ore 18:00, Via San Giuseppe: Visite guidate alla Casbah: “Free Walking Tour”, Altrove Project;

, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente che avrà luogo, fino al 7 ottobre, a Mazara del Vallo. La manifestazione è organizzata dal Distretto della Pesca e Crescita Blu e dal suo organismo esecutivo per i servizi, il Centro di Competenza Distrettuale, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Comune di Mazara del Vallo e la Venice International University. Importante la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, ITA-ICE, di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, di Sace-Simest. Paesi main partner di questa settima edizione saranno il Burkina Faso e la Tunisia.sarà dedicata alle buone pratiche della green e blue economy e della bio-economia. Nel corso della manifestazione sarà ricordato, attraverso diversi appuntamenti, il compianto Presidente del Distretto, Giovanni Tumbiolo, ideatore di Blue Sea Land.e delle innovazioni ecosostenibili, le eccellenze che rappresentano l’economia reale dei territori, un modello virtuoso di fare sistema, di creare occupazione, di garantire sicurezza alimentare e di combattere gli sprechi., con aree allestite nelle principali piazze e vie del centro storico, del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea (Piazza della Repubblica), MIPAAFT (Piazza Santa Veneranda), Regione Calabria (Corso Umberto I), TuttoFood (Piazza Plebiscito), San Lorenzo Mercato di Palermo (Largo Badiella).della prima giornata che avrà il suo clou alle ore 18.15, in Piazza Mokarta, con la cerimonia inaugurale.Numerosi e ricchi di spunti culturali e scientifici i convegni e i workshop in programma. Ecco gli appuntamenti della prima giornata di giovedì 4 ottobre:• 09:30, Aula Consiliare “31 Marzo 1946”: Gli strumenti dell’internazionalizzazione e della cooperazione;• 09:30, Auditorium “Mario Caruso”- “Marin litter and biodiversity: Plastic Busters MPAs in action in the Mediterranean; • 09:30, Teatro Garibaldi – “Giornata informativa offerta dal fondo sociale Europa 2020”;• 09:30, Complesso monumentale “Filippo Corridoni” – “Certificazione e valorizzazione delle filiere”, a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;• 12:30, Teatro Garibaldi – “Il mare in tasca”, alla presenza del presidente di Adiconsum;• 15:30, Aula Consiliare “31 Marzo 1946”: “Il dialogo fra i popoli: la bioeconomia, un ponte fra Europa e Africa”, per l’apertura istituzionale dell’Expo;• 19:30, Teatro Garibaldi: “Tecnologia e Progresso”, a cura del Rotaract Club di Mazara del Vallo e in collaborazione con M.C.U;Nella maxi-area allestita in piazza della Repubblica, nel pieno del centro storico di Mazara del Vallo, si svolgeranno workshop e degustazioni a cura del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, che nella giornata inaugurale presenterà i seguenti incontri:ore 16.30 “Master class - Marketing e Neuromarketing” in collaborazione con il Centro di ricerca di Neuromarketing dello IULM di Milano;ore 18.00 “Fermiamo lo spreco alimentare” -Presentazione del Progetto pilota “Rigetti pesce in mare e solidarietà alimentare” -Presentazione della V edizione di “Fa la Cosa Giusta” – Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili”;ore 19.00 “Pescatori di ... Uomini” -Presentazione del libro: “L’uomo del dialogo contro la mafia. La storia di Padre Pino Puglisi” di Federica Raccuglia; ore 20.00 “Street food – Opportunità per pescatori e agricoltori”;Nello stand di Corso Umberto I dal 4 al 7 ottobre si terranno show cooking e degustazioni:ore 19.30 show cooking e degustazione: Lampuga marinata con cipolla rossa di Tropeaore 18:00: Degustazione cous cous e vini Cantine Pellegrino;ore 17:30, Piazza Mokarta: Esibizione della banda musicale del corpo forestale della Regione Siciliana;ore 18:00, Piazza San Bartolomeo: Degustazione di Cous Cous e dolci;ore 18:00, Piazza Mokarta: Esibizione al pianoforte dell’artista internazionale Fabrizio Mocata e del soprano internazionale Felicia Bongiovanni;ore 18:00, Vicolo Giattino (Piazzetta e Terrazza): Degustazione Cous Cous e Vini Cantina Pellegrino. A seguire Dj set Flavio Lopez, a cura di VicoliDiVini & Cult wine bar;ore 18:15, Piazza Mokarta: Cerimonia inaugurale Blue Sea Land 2018. Regia e coreografie di Carla Favata, corpo di ballo Dance Works, assistente alla coreografia Carola D’Angelo, macchina scenica Liceo Artistico Mazara, organizzazione Campisi Group;ore 18:30, Via Monsignor Audino: Vernissage mostra “Mondo Mare” dell’artista Rosa Lombardo progetto a cura dell’associazione Oliver, in collaborazione con Libreria Lettera 22;ore 18:30 – 22:00, Largo Madia, Largo della Sublime Porta: “Tango & Wine”, eventi musicali e degustazione di vini Special guest Fabrizio Mocata;ore 18:40, Piazza Mokarta: Taglio del nastro inaugurale;ore 18:45, Piazza Mokarta: Esibizione del coro a cura della Prof.ssa Francesca Ferro dell’istituto Boscarino Castiglione;ore 19:45, Piazza San Michele: Coro bambini a cura del 3° circolo Bonsignore;ore 20:30, Piazza San Michele: Ouiam in concerto a cura del Liceo Adria Ballatore Balletto “Il linguaggio della danza” Balletto “Mondo meraviglioso” Esibizione di danza ritmica con nastro “La libertà”;ore 21:00, Largo Badiella: Esibizione “Plug and Play”, musica rock anni ‘70 presso villaggio gastronomico Sanlorenzo Mercato;ore 21:00, Collegio dei gesuiti: Orchestra sinfonica a cura della scuola Pirandello 25 elementi seduti;ore 22:00, Piazza San Michele: Esibizione gruppo musicale a cura dell’ I.S. Ruggero d’Altavilla;Già da giovedì 4 ottobre, a Largo Badiella (già Largo Alberto Rizzo Marino), sarà aperto lo spazio dedicato a Sanlorenzo Mercato il mercato alimentare coperto con sede a Palermo che raccoglie le migliori realtà enogastronomiche della Sicilia e che sarà presente nell’area dedicata per far gustare ai visitatori dell’Expo il meglio dello street food e di tutto il panorama alimentare siciliano, accompagnato ogni sera da spettacoli musicali.In programma incontri B2B e C2C che si svolgeranno in parallelo all’Expo con i buyers provenienti dai circa 50 Paesi partecipanti alla manifestazione.(Il programma e la mappa della manifestazione sono consultabili e scaricabili attraverso il sito www.bluesealand.eu oppure attraverso l’app gratuita Tracity. Inoltre potrete consultare il press kit al seguente link https://www.bluesealand.eu/area-stampa/news/press-kit/