Dopo quello di Gangi, San Giuseppe Jato e con l’Ordine dei consulenti del lavoro, salgono così a quattro gli sportelli decentrati dell’ente bilaterale di via Borremans.Lo sportello sarà attivo a partire dal 17 ottobre prossimo e sarà operativo il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese.Le positive esperienze di questi anni a Gangi, a San Giuseppe Jato e con l’Ordine dei consulenti del lavoro hanno dimostrato che la ramificazione degli sportelli Cepima a livello decentrato vanno nella direzione giusta per rendere la vita più facile ai nostri iscritti. Con l’intesa raggiunta con l’Ordine dei commercialisti diamo un’opportunità in più alle imprese e ai lavoratori del comparto edile di usufruire dei servizi offerti dalla Cassa”.