Si tratta di un'intesa che permette ai Comuni di investire somme che altrimenti non si potrebbero spendere per via dei vincoli del patto di stabilità. La Regione cede “spazi” di sua competenza, permettendo ai Comuni contemplati nella delibera adottata dalla giunta di governo di investire somme per poco meno di 36 milioni, in forza di un'intesa con l'Anci. La fetta più grossa riguarda il Comune di Palermo che ha chiesto l'acquisizione di maggiori spazi finanziari per 16,6 milioni finalizzati al progetto di ampliamento del sistema tranviario. Tra gli enti locali beneficiari della misura anche i Comuni di Marsala (tre milioni), Santa Margherita Belice (1,6 milioni), Palma di Montechiaro (1,5), Enna (1,4), Barcellona Pozzo di Gotto (1,1), la Città Metropolitana di Catania (1,4) e altri.