Cambia tutto. Le modifiche al Documento di economia e finanza annunciate dal Governo ridisegnano il quadro economico internazionale e danno respiro ai mercati. Ieri sera, infatti, a seguito di un vertice tenuto a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato ai giornalisti alcuni correttivi che andranno a limare il testo approvato lo scorso giovedì: il rapporto deficit/pil resterà al, mentre per il 2020 scenderà ale nelarriverà fino al, che già stamattina mostravano segni di approvazione. Piazza Affari ha aperto in rialzo dell'1,4%, l'euro ha ripreso quota sul dollaro e lo spread fra BTp/Bund tedeschi è sceso a 289 punti, dopo aver chiuso ieri a 302.Ma se i nervosismi finanziari appaiono meno incalzanti rispetto ai giorni scorsi, il dibattito fra il Governo italiano e l'Ue resta infuocato. Solo ieri, il presidente della Commissione Europeaaveva ipotizzato per il nostro paese una nuova crisi finanziaria "alla greca": ". Non vorrei - ha aggiunto - che dopo aver superato la crisi greca, ricadessimo nella stessa crisi con l'Italia. Una sola crisi del genere è sufficiente". A fargli da eco, il presidente del Parlamento europeo, il forzista, che ha attaccato il Governo giallo-verde: " Stiamo mostrando incapacità nel saper convincere i mercati sui contenuti della manovra. La verità è che il problema non è a Bruxelles, Londra o New York ma a Roma".Puntuale è arrivata la replica del vice premier, che ha respinto ogni paragone con la crisi greca: "Alla faccia di chi rimpiange l'Italia impaurita, quella con le aziende e il futuro in svendita. Non ci fermeranno. Basta minacce e insulti dall'Europa, l'Italia è un paese sovrano". E verso Junker, il leader leghista ha chiosato: "".