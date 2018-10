E' questo l'esito di un censimento fatto dai baschi verdi sulle imbarcazioni da diporto in possesso a palermitani ma che sono registrate all'estero. In tutto sono state controllate 40 imbarcazione. Su queste in 12 casi sono emerse irregolarità che andranno successivamente approfondite. In alcuni casi il proprietario del natante non ha presentato una dichiarazione dei redditi, per altri i guadagni dichiarati erano irrisori da non giustificare il possesso di un'imbarcazione di lusso. Per la mancata dichiarazione riscontrate, le sanzioni previste vanno dal 3% al 15% del valore dei beni non dichiarati, quantificato dai finanzieri in circa 4 milioni di euro per le 12 barche immatricolate all'estero da cittadini residenti e nascoste all'erario. (ANSA).