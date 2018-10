che stavano andando al lavoro nei campi nel Napoletano ed è fuggito. Uno è morto, un 26enne, gli altri due sono finiti in ospedale. Poi l'investitore si è fermato, ma solo per cambiare uno pneumatico dell'auto (con motore truccato). I carabinieri lo hanno identificato e arrestato dal carrozziere dove si era recato per controllare lo stato dei lavori di riparazione del mezzo. E' accaduto a Giugliano. L'uomo è agli arresti domiciliari in attesa del processo per omicidio stradale e omissione di soccorso.