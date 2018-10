Avvenimenti previsti per oggi mercoledì, 3 ottobre, in Sicilia.

1) CALTANISSETTA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Processo sul cosiddetto sistema Saguto. Imputati, tra gli altri, l'ex presidente della sez misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto accusata di corruzione e l&rsquoex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara. Previsto esame di consulenti.

2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per abuso d'ufficio dell'ex comandante della polizia municipale di Catania Pietro Belfiore. Secondo l'accusa avrebbe consentito ad alcune società di mantenere impianti pubblicitari su posizioni non regolari assicurando così "indebiti vantaggi" ad alcune società a scapito di altre.

3) CATANIA - Università, Palazzo centrale, aula magna, ore 09:00 Infoday dedicato al Programma Cultura di Europa Creativa aperto a tutti gli operatori del settore culturale e creativo. A cura del Creative Europe Desk Italia &ndash ufficio Cultura in collaborazione con l'Ateneo.

4) PALERMO - Scuola di Lingua Italiana per Stranieri (ItaStra),Ex Convento di Sant&rsquoAntonino, piazza Sant&rsquoAntonino 1, ore 09:00 14/o simposio LESLLA dedicato a migrazione e accoglienza. Il forum, tra i più importanti organizzati a livello internazionale sui temi della migrazione, dell&rsquoalfabetizzazione e dell&rsquoaccoglienza, è per la prima volta ospitato in Italia. Fino a sabato 6.

5) PALERMO - Villa Niscemi, ore 09:00 Apertura del "Ghana. Tasting Africa", forum internazionale su iniziativa del Ghana Sicily Business Forum, che si sposterà a Mazara del Vallo il 4 e si concluderà domenica 7 ottobre.

6) PALERMO - Palazzo di giustizia, Corte d'assise, ore 09:00 Processo per l'omicidio del penalista Enzo Fragalà. Previsto l'esame dell'imputato Antonino Siragusa.

7) CALTAGIRONE (CT) - Municipio, ore 10:00 Alcuni consiglieri comunali dei Comuni del Calatino presentano un 'appello istituzionale' per il lavoro e lo sviluppo nelle terre del Cara di Mineo e proposte al Governo centrale per salvaguardare i lavoratori del Cara di Mineo che hanno perso il lavoro dopo il cambio di gestione della struttura.

8) AGRIGENTO - Chiesa S. Alfonso, ore 10:30 Chiusura della fase Diocesana del processo di canonizzazione del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino nell'ambito della "Settimana della Legalità, Giudici Saetta - Livatino".

9) CATANIA - Lila, via Camillo Finocchiaro Aprile 160, ore 11:00 Il team di Medici per i Diritti Umani traccia il bilancio di 4 anni di attività nei cda del Ragusano, nel Cara di Mineo e nell'hotspot di Pozzallo per parlare di "salute dei migranti sopravvissuti a violenza sempre meno tutelata dagli ultimi sbarchi agli hotspot, ai centri di accoglienza".

10) CATANIA - Municipio, ore 11:30 Presentazione del XXXIV congresso nazionale forense su 'Il ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella costituzione', in programma a Catania dal 4 al 6 ottobre. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese, il suo vice Roberto Bonaccorsi, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense-Cnf, Andrea Mascherin, il Tesoriere Gaetano Giuseppe Iacona. 1

1) LAMPEDUSA (AG), ore 10 Nell'ambito della "Giornata della Memoria e dell'Accoglienza", promossa dal Comitato Tre Ottobre, marcia verso la Porta d'Europa, accompagnata da un momento di raccoglimento e da una cerimonia di commemorazione in mare.