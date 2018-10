Secondo gli economisti di Confindustria "l'aumento del deficit" previsto dal Governo "è poca cosa rispetto agli impegni politici assunti: se le coperture non saranno ben definite - ecco l'avvertimento - si rischia ex post un rapporto deficit/pil più alto". Per il CsC "l'aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di Governo di sostegno al welfare", come su reddito di cittadinanza o pensioni, poi "molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Ciò potrebbe portare a più tasse in futuro e ad aumentare il tasso di risparmio già oggi".