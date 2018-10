L'alimento conterrebbe alcune sostanze di natura biologica dannose per l'organismo umano.

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un altro prodotto alimentare.Le confezioni a rischio sono quelle da 200gr, del lotto 1804 e in scadenza il 7 ottobre 2018. Nella circolare ministeriale si fa riferimento anche allo stabilimento dell'azienda, sito a Pessano Con Bornago, in provincia di Milano.Il ministero invita i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e controllare le confezioni di cous cous già possedute in casa. Nel caso ci si imbattesse nel prodotto incriminato,e riportarlo indietro, presso il punto vendita. La "Gastronomia italiana", inoltre, mette a disposizione dei clienti un numero di telefono a cui rivolgersi per ulteriori informazioni: 800896996.