A rivelarlo sono il quotidiano 'La Sicilia' e l'edizione online di 'Repubblica-Palermo', secondo cui gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta sono entrati in azione nel capoluogo nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta che riguarda l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante e che vede tra gli indagati l'ex governatore Rosario Crocetta e due suei ex assessori: Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. "La tesi della Procura - scrive 'La Sicilia' - è che in questo caso il 'sistema Montante' abbia condizionato le scelte politiche e istituzionali della Regione". Le perquisizioni di ieri, e il conseguente sequestro di alcuni documenti, rientrerebbero in questo filone di indagine. Tra i documenti sequestrati ci sarebbero anche alcuni atti che riguardano la partecipazione della Regione all'Expo di Milano. Per Montante, che fu anche presidente di Unioncamere Sicilia, a altri 23 indagati, intanto, è già arrivata la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito della prima parte dell'inchiesta.