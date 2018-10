L'Assemblea regionale siciliana ha approvato

il disegno di legge

, con 51 voti favorevoli e cinque astenuti. La legge adegua la legislazione siciliana alla normativa nazionale. Tra le principali novità introdotte dal testo la possibilità di vendere

on line i prodotti

fin dalla presentazione della Scia, l'obbligo per i Comuni di riservare agli imprenditori agricoli il venti percento dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio. Gli enti locali dovranno individuare delle aree della stessa misura per i mercati nei centri abitati, nelle frazioni e nei borghi rurali.

a nuova formulazione prevede che, ai sensi del decreto legislativo, per l’orientamento e modernizzazione del settore agricolo “l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli disciplinata dalla legge non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolga la vendita e può esercitarsi in tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”, fermo restando il rispetto della normativa urbanistica.

Per portare a casa il ddl, insomma, la Commissione ha preferito non affrontare il problema e rimandare alla legge nazionale per quanto riguarda la possibilità di riduzione negli oneri di costruzione per i punti vendita.

e

(Pd)

"Sostenere la piccola agricoltura e la filiera corta - dicono

-

è fondamentale per il contrasto allo spopolamento delle aree montane e collinari, la tutela della biodiversità, la cura dei nostri suoli e la conservazione dell’enorme diversità di prodotti locali tipici e di alta qualità dei nostri territori.

Il numero crescente - proseguono - di persone, giovani in particolare, che per passione o per motivi economici riscopre il valore del lavoro nei campi ha sollecitato la necessità di una norma che disciplina la vendita diretta dei prodotti agricoli. Investire sulle aree a vocazione agricola della regione, - concludono - tenendo conto dei contesti rurali e provando a semplificare la vita alle aziende familiari, alle piccole cooperative che vendono e fanno degustare, per esempio nelle fiere e nei mercatini locali, prodotti agricoli che per fortuna nostra sono ancora tanti e resistenti nonostante le difficoltà”.

Il Ddl - continua - favorisce e si regola, peraltro anche la somministrazione senza servizio ai tavoli, di prodotti da degustare naturalmente, compreso il finger food, oggi molto ricercato da parte dei consumatori. Cambia il paradigma della filiera. Ci allineiamo finalmente a molte regioni d’Italia. L’obiettivo finale è quello di incrementare il reddito degli agricoltori e l’ingresso di queste piccole produzioni in una filiera della distribuzione che spesso guarda solo alle grandi produzioni".

Salta, così, il primo comma dell’articolo che prevedeva la possibilità di sgravi fiscali sugli oneri di costruzione di nuovi punti vendita e nuovi centri commerciali nella parte in cui erano destinati alla vendita diretta dei prodotti. L" L’Ars - afferma - ha approvato il disegno di legge che, in armonia con la normativa nazionale, favorisce l’ingresso nel mercato attraverso i produttori agricoli a titolo prevalente, delle loro produzioni primarie e secondarie, quindi i prodotti della terra e i loro trasformati, ad esempio, dalla pasta ai formaggi alle marmellate.