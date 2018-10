PALERMO - In vista del congresso del Partito democratico il consigliere comunale dem di Palermo, Rosario Arcoleo, sceglie Nicola Zingaretti per la corsa alla segreteria. L'annuncio di Arcoleo su Facebook: "Un nuovo futuro per il Pd - ha scritto -. Fuori dalle logiche dell'uomo solo al comando. Più vicini ai cittadini".