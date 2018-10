Le zone "critiche" sono quelle nei pressi dei sottopassi, a partire da piazzale Einstein, fino alla via Ugo La Malfa. Chiusa al traffico l'area del sottopasso "Guarnaschelli", a Brancaccio, dove sono presenti due pattuglie della polzia municipale per gestire la viabilità.con intenso traffico d'auto. Circolazione in tilt anche in viale Regione Siciliana per un incidente tra due mezzi e in via Pitrè, per lo scontro tra un'auto ed uno scooter: entrambi gli schianti sarebbero stati provocati dall'asfalto reso viscido dalla pioggia.la via Città di Palermo si è infatti trasformata in fiume e due auto sono rimaste bloccate. Per i conducenti soltanto tanta paura: sono riusciti ad uscire in tempo dai mezzi e a lanciare l'allarme. Sul posto si trovano i vigili del fuoco. Decine le telefonate giunte al centralino del comando provinciale: segnalate auto in panne anche nella zona di Ficarazzi, Villabate, e a Mondello, nei pressi dell'ex Charleston.