. Sembra, appunto. E invece il pubblico ministero Maurizio Bonaccorso annuncia che c'è un'inchiesta per falsa testimonianza sulle dichiarazioni di due testi. Sono stati intercettati al telefono e in macchina. Non solo, il pm getta ombre pesanti sul ruolo dell'avvocato Boris Pastorello che assiste alcuni imputati, tra cui Carmelo Provenzano.Facevano parte entrambi della squadra di un altro amministratore giudiziario e imputato Nicola Roberto Santangelo, che assieme a Provenzano avrebbe goduto del favore di Silvana Saguto, ex presidente della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo e radiata dalla magistratura.Secondo il pm, la sua testimonianza è stata "inusuale, senza tentennamenti". Ha aggiunto una serie di indicazioni positive sulla professionalità di Maria Ingrao e Calogera Manta, moglie e collaboratrice di Provenzano, pure loro sotto processo e difese da Pastorello. Particolari mai detti in fase delle indagini preliminari.Chiedono e ottengono dal gip di mettere sotto intercettazione i telefoni e di piazzare cimici in macchina in vista dell'audizione di Pagano fissata per la settimana successiva. Ed è qui che sarebbe avvenuto un "episodio sgradevole" (sono parole del pm).Gli contestava alcune contraddizioni rispetto alle informazione rese in fase di indagini preliminari. A questo punto il clima si era surriscaldato. Dopo l'intervento dell'avvocato Pastorello, l'udienza fu sospesa e il testimone allontanato dall'aula. Alla ripresa, ricorda ora il pm, Pagano disse che si era confuso. All'epoca della prima testimonianza era stressato e anche impaurito per il clima di tensione che si era creato attorno alle amministrazioni giudiziarie. Addirittura si era ritrovato faccia a faccia con l'imprenditore a cui erano stati sequestrati i beni.di cui parla il pm: una praticante legale, durante la pausa, avrebbe avvicinato la moglie di Pagano per invitarla a mandare un sms al marito: doveva stare tranquillo. C'è stata "una interferenza illecita nella testimonianza", tuona Bonaccorso.Alla fine dell'udienza di giugno mentre rientravano a Palermo, Provenzano spiegava alla moglie che "questa strada fu studiata nei minimi particolari... era contento Boris... sono soddisfatto tutto quello che avevo previsto si è verificato". Sarebbe la conferma che le testimonianze non furono il risultato dello "sviluppo dibattimentale, ma una cosa programmata".che spiegava al marito: “Quando sei uscito, c'era quello il ragazzo Falsone. Anzi una ragazza, mi fa 'lei è la moglie, gli scriva un messaggio che è tutto ok'. Non ho il cellulare è nello zaino'”.andarono a trovare la moglie di Pagano alle sette del mattino: “Niente me l'aspettavo che venivano sotto casa, ci siamo abbracciati, siamo andati al bar”. "Che motivo avevano di ringraziare un testimone, obbligato a dire la verità?", si chiede il pm.“Mi sento di onorare questo prestigioso indumento - lo dice mentre stringe la toga -. Studiare, prevedere le risposte, lesinare nelle segreterie dei pm i nomi dei testi, probabilmente da qualcuno viene considerato il tentativo di inquinare. Anticipo che tutelerò la mia persona, l'esercizio del mio ruolo e dell'avvocato Antonio Falsone nelle sedi opportune”.Adesso il Tribunale presieduto ad Andrea Catalano dovrà decidere se fare entrare nel fascicolo di questo processo le nuove intercettazioni che sono già l'ossatura di un'altra inchiesta.