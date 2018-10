PALERMO - Il magazzino del comando dei vigili urbano di Palermo è stato infestato dalle pulci. Uno dei magazzinieri è finito al pronto soccorso per le punture degli insetti. La prognosi è di due giorni. Sul piede di guerra i sindacati che chiedono interventi urgenti. "Nel magazzino in via Dogali ci sono le divise anche quelle nuove e tutti i presidi per i vigili urbani - dicono i sindacati Csa, Uil e Cgil - Nessuno dei colleghi ha intenzione di portare a casa capi che potrebbero essere infestati dagli insetti". Il comandante cerca di stemperare le polemiche."I cicli di disinfestazione sono stati eseguiti regolarmente - dice Gabriele Marchese - Abbiamo richiesto una disinfestazione straordinaria il 29 settembre da parte della Rap. Abbiamo concordato con la Rap un altro passaggio per verificare se ci siano ancora pulci. Io stesso ho fatto una verifica in magazzino che è risultata negativa".