Nessuna ordinanza di chiusura della scuole è stata pertanto emessa". È quanto comunicato dal Comune di Palermo in una nota.

PALERMO - "Con riferimento a notizie circolate in queste ore su alcuni social network, si chiarisce che la città di Palermo, così come tutta la Sicilia occidentale, non è interessata da alcuna allerta meteo ROSSA per la giornata di domani.Nel pomeriggio il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque ha annunciato, invece, la chiusura delle scuole nel comune del Palermitano.