La crescita dell'area di Governo sembra inarrestabile. Lo afferma l'ultimo sondaggio della casa SWG, commissionato dal tg di La7. Secondo le rilevazioni effettuate durante la scorsa settimana, nelle intenzioni di voto degli italiani, laresta prima forza politica del paese salendo al(+0,2%). Seguono gli alleati delche passerebbero dal 28,6 al. Nel complesso, nella settimana di approvazione del Def, laguadagna 1,4 punti percentuali e si attesterebbe così intorno alLa situazione è tutt'altro che positiva fuori dal perimetro governativo. Né il, néItalia sembrano riuscire ad arrestare la costante emorragia di consenso. Per i democratici ci sarebbe l'ennesimo passo indietro, passando così dal 16,3 della scorsa settimana al. Calano anche gli azzurri, che dopo la piccola ripresa di fine estate, tornano alSegnali positivi per, che arriverebbe intorno al(+0,3%). Decimale dopo decimale, continua la crescita anche perstimato questa settimana al. Chiudono il sondaggioUn altro sondaggio, redatto da Tecnè, per il programma "Quarta Repubblica", ha invece chiesto agli italiani di esprimersi sulla bozza della nuovadel governo Conte. Dal campione, si evince come. In particolare, gli intervistati sostengono che reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni e flat tax potranno ridurre le disuguaglianze e dare impulso all'economia. Per contro,si teme possa determinare un'impennata del debito pubblico e la fuga degli investitori stranieri.