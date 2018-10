PALERMO - Allagati i locali dell’Istituto regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive di Palermo. Questa mattina i circa 30 dipendenti dell’Irsap di via Ferruzza, zona Brancaccio, hanno trovato le stanze allagate e infiltrazioni su muri e soffitti."L’acqua ha distrutto carpette faldoni e l’aria è irrespirabile. Da tempo - sostiene la segreteria della Uil Fpl Sicilia - chiediamo che i lavoratori vengano trasferiti in locali più sicuri".