Se questo testo è arrivato in aula – afferma la capogruppo Valentina Zafarana - è anche a causa della carenza di disegni di legge del Governo, che continua procedere al rallentatore. Definire fallimentare il bilancio di questo esecutivo e di questo Parlamento è un eufemismo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora si cambi marcia, la Sicilia è stanca di attendere".

Lo afferma il capogruppo Alessandro Aricò, aggiungendo: “Avremmo voluto, infatti, che l'obbligo relativo alla dichiarazione fosse stato esteso anche per l'appartenenza alle associazioni di carattere militare, religioso e lobbistico, così come ai vertici della burocrazia di Regione ed Ars”.

Già nei giorni scorsi i deputati regionali del gruppo di DiventeràBellissima hanno consegnato di propria iniziativa alla segreteria generale dell'Ars una dichiarazione scritta in cui certificano di non appartenere ad alcuna loggia massonica.

che impone a deputati e assessori regionali, sindaci e consiglieri comunali l'obbligo di dichiarare la loro eventuale iscrizione a logge massoniche. E se il primo firmatario, presidente della Commissione Antimafia, esulta - "La Sicilia è la prima regione d'Italia ad avere una legge di questo tipo; nonostante le fortissime pressioni in senso contrario, abbiamo affermato un dovere di trasparenza e di responsabilità che adesso andrebbe esteso a tutte le cariche elettive in Italia" - il resto del mondo politico siciliano si divide. "È una legge che persegue obiettivi discriminatori e persecutori solo ed esclusivamente nei confronti della massoneria. È una legge liberticida, perché se fosse animata dall'esigenza esclusiva della trasparenza, dovrebbe essere estesa a ogni e qualsivoglia formazione associativa cui i deputati possono essere iscritti", afferma Riccardo Savona, capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana. "C'è un pregiudizio ideologico che accomuna le opposizioni - prosegue - che disconoscono la storia antica ed anche recente della massoneria che pubblica il proprio statuto per il quale ogni adepto giura fedeltà ed obbedienza alla Costituzione e alle leggi dello Stato. Il parlamento si copre di ridicolo approvando una legge stupida ed insulsa che rischia di essere impugnata e che nulla aggiunge all'obbligo dei deputati di fare in modo trasparente il proprio dovere. Piuttosto che conoscere se un deputato sia o meno iscritto alla massoneria - conclude - ai cittadini credo interessi cosa abbia fatto e quanto abbia lavorato per fare leggi finanziarie che producano sviluppo e creino occupazione, quali leggi per attrarre investimenti per le infrastrutture e le grandi opere, per lo sviluppo sostenibile, per migliorare la sanità, l'agricoltura, far crescere il turismo, l'innovazione e la ricerca". Tommaso Calderone, dopo avere elogiato "il comportamento istituzionale di Miccichè, il quale non ha stralciato la legge nonostante i mille aspetti che la espongono dal punto di vista costituzionale, ma ha lasciato che l'Aula si esprimesse", ha spiegato: "Avrei voluto una norma che si rivolgesse a tutte le associazioni e che esprimesse principi di generalità e astrattezza. Ho provato a perfezionare la legge ma così non è stato. Ritengo però - ha concluso il capogruppo di Forza Italia - che non vada buttato il bambino con l'acqua sporca e che sia stato corretto, alla fine, esprimere un voto favorevole".