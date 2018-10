Lavorare a Londra come pizzaioli o aiuto chef: le selezioni sono aperte. A ricercare le due figure professionali è una multinazionale della ristorazione inglese per i propri ristoranti nella capitale inglese. Si richiede conoscenza base della lingua inglese, esperienza curriculare o attestati che confermino l'esperienza. Il contratto offerto è full time con possibilità di crescita professionale e di fare carriera nella ristorazione.Le selezioni si terranno a Palermo entro il mese di ottobre presso la sede dell'Associazione Sindacale Unità Democratica, in viale Leonardo da Vinci , 414. Tutti gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail cafborgonuovo@hotmail.it specificando nell'oggetto "Lavoro a Londra".