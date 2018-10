L'iniziativa benefica è organizzata domenica 7 alle 19 da Antonella Sprio su un tratto di via Enrico Albanese trasformata in un teatro, di fronte a “Appunti di viaggio”, la sua boutique. Evento coordinato con la Onlus Apis “Azione Parkinson in Sicilia”.

La mostra fotografica è affidata a Giulia Crimaldi, una friulana con padre palermitano tornata a scoprire le radici siciliane. I quadri in esposizione sono di Giovanni Caffarelli, un altro giovane artista influenzato dalla pittura impressionista che ha cominciato la carriera a Londra. Infine la musica di Riccardo Randisi, accompagnato dalla voce blues di Kate Worker per ricreare una magica atmosfera attorno alla boutique dove sono previsti 500 ospiti richiamati dalla onlus dedicata alla memoria del notaio Francesco Sanfilippo, recentemente scomparso a causa di una malattia che ogni anno colpisce 20 persone ogni 100 mila abitanti.

PALERMO - Una sfilata con giovani palermitane nei panni di modelle non professioniste, una rassegna fotografica, una mostra di quadri e tanta buona musica accenderanno domenica sera con una raccolta fondi l’attenzione su una malattia che colpisce sempre più persone, il Parkinson.