Ennesimo allarme lanciato dal ministero della Salute, che ha disposto il ritiro di un lotto contenente. Questa volta, nel mirino ministeriale è finita la nota azienda di Verona, conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti dolciari.I cornetti incriminati conterrebbero il pericoloso batterio della s. Si tratta di merendine vendute in confezioni da 300gr (6 pezzi da 50gr), prodotte nello stabilimento di Castel D'Azzano e in scadenza il 30 novembre 2018. Il lotto ha il codice LA8312BR.Il ministero invita i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e controllare le confezioni di croissant già possedute in casa. I cornetti non devono essere consumati e sarebbe opportuno riportare le confezioni al punto vendita d'acquisto. Da Roma, sottolineano che l'allarme è circoscritto al lotto specificato: tutti gli altri prodotti della Bauli possono essere tranquillamente consumati.