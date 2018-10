Blue Sea Land, questa mattina l'apertura

A moderare il convegno Vincenzo Falgares, Dirigente Gen. Dipartimento degli Affari Extraregionali – Regione Siciliana. “Blue Sea Land –ha sottolineato Falgares- è un’importante appuntamento per discutere sulle opportunità create dalle istituzioni, ai vari livelli, nell’ambito dell’internazionalizzazione e cooperazione”.

Accanto a questo stiamo facendo uno sforzo importante per stimolare ogni capacità in tema di ricerca che è il presupposto fondamentale affinchè le nostre aziende possano competere all'interno del mercato globale. Siamo certi che attraverso queste iniziative ma soprattutto attraverso queste importanti relazioni che stiamo continuando a perseguire affinchè si possa pervenire ad un Mediterraneo migliore che renda onore alla propria storia ma che sia centrale nelle politiche di carattere sociale ma anche per lo sviluppo economico e occupazionale dei nostri popoli. Un buon lavoro a tutti un buon Blue Sea Land e viva il Mediterraneo”.

A concludere il workshop sono stati l’Amb. Vincenzo De Luca, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese–MAECI, e l’On. Girolamo Turano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana. L’Amb. De Luca: “Il Ministero degli Affari Esteri abbiamo sempre sostenuto Blue Sea Land, e voglio ricordare l’opera straordinaria di Giovanni Tumbiolo, quest’anno siamo qui, purtroppo senza di lui, ma è un progetto che deve andare avanti, è un’ambizione, per un Mediterraneo sostenibile, e per la Sicilia che guarda al futuro, sull’agroindustria, sulla pesca, sulla qualità e sulla salute. Blue Sea Land va al di là del Mediterraneo vedi la presenza di molti Paesi dell’Africa e Medioriente. I dati della crescita sono molto incoraggianti. Abbiamo registrato a livello nazionale 447 miliardi di euro di prodotti esportati, il centro sud può ancora crescere, Blue Sea Land è un driver importante per internazionalizzare i territori permettendo di incrociare le diverse dimensioni, agricoltura, pesca e circuiti turistici ed enogastronomici”.

L’assessore Turano: “Abbiamo degli indici di crescita che si toccano per mano, ci stiamo impegnando a finanziare circa 1500 imprese, abbiamo messo a regime una serie di bandi per giovani imprenditori e start up innovative, Stiamo pensando ad un laboratorio per giovani per sviluppare le idee di impresa. Stiamo facendo tante cose, anche con i contratti di sviluppo per far crescere la Sicilia. Sono molto fiducioso e contento. Blue Sea Land è una manifestazione organizzata nel ricordo di Giovanni Tumbiolo ed il prossimo anno cambierà pelle: dobbiamo dimostrare che abbiamo realizzato le cose per le quasi ci siamo impegnati”.

Nel corso della mattinata presso la Sala Giunta, gentilmente concessa dal Sindaco della Città di Mazara del Vallo, On. Nicola Cristaldi, si è svolto un incontro fra il Ministro della Pesca e Agricoltura dell'Egitto prof. Ezzaldin O. Abulsteit, l’Assessore regionale Attività Produttive, On. Mimmo Turano, l’Assessore regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, e Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino. Nel corso dell’incontro si è discusso della possibilità di avviare progetti cooperazione a partire dal settore della pesca attraverso uno scambio di know-how fra i due Paesi; la cooperazione potrebbe essere estesa ad altri settori dell’agroalimentare. Il Ministro Abulsteit ha sottolineato la crescita del settore della Pesca in Egitto che conta 1,8 miliardi di fatturato annuo; l’Egitto per quanto riguarda la pesca occupa la nona posizione a livello mondiale ed il primo posto fra i Paesi Africani.

Presso il Teatro Garibaldi si è svolto la “Giornata informativa sulle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020” a cura dell’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Ha coordinato i lavori l’Ambasciatore Enrico Granara, Coordinatore Euromed – MAECI. So no intervenuti il dott. Dario Cartabellotta, Direttore Generale Dipartimento Pesca del Mediterraneo- Regione Sicilia, ed il dott. Carmelo Frittitta, Dirigente Generale del Dipartimento Risorse Agricole ed Alimentari- Regione Sicilia.

Ha concluso i lavori il prof. Roberto Lagalla, Assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale: “Insieme al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e al Dipartimento degli Assessorati all'agricoltura e alla pesca, abbiamo supportato questa iniziativa che non può limitarsi esclusivamente ad un dialogo fra esperti o addetti ai lavori si viene incontro all’esigenza di informare, divulgare e proporre guardando alle giovani generazioni e fra coloro i quali si preparano ad essere gli operatori dell'economia del lavoro e dello sviluppo di domani. La fuga dalla Sicilia di giovani è diventato un dramma. Abbiamo la possibilità di trattenere queste intelligenze ed energie che devono essere capaci di comprendere come il lavoro non si debba attendere ma vi si debba andare incontro. Per farlo, il percorso dell’istruzione e della formazione deve istruire i giovani ad intraprendere un percorso attraverso un approccio nuovo e più qualificato per intercettare e immaginare la propria dimensione occupazionale.

Mentre al Teatro Garibaldi si è tenuto in tarda mattinata il convegno “Il mare in tasca”. Il presidente di Adiconsum Cardo De Masi ha dichiarato: “Il mare ha sempre rappresentato per l'uomo una fonte di ricchezza straordinaria, utile allo sviluppo degli scambi culturali e di integrazione.

Blue Sea Land è organizzato dal Distretto della Pesca e Crescita Blu e dal suo organismo esecutivo per i servizi, il Centro di Competenza Distrettuale, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Comune di Mazara del Vallo e la Venice International University. Importante la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico, ITA-ICE, di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, di Sace-Simest. Paesi main partner di questa settima edizione sono il Burkina Faso e la Tunisia.

Ecco in sintesi il programma degli eventi della prima giornata che avrà il suo clou alle ore 18.15, in Piazza Mokarta, con la cerimonia inaugurale.

Convegni e workshop. Numerosi e ricchi di spunti culturali e scientifici i convegni e i workshop in programma. Ecco gli appuntamenti della pomeriggio di giovedì 4 ottobre:

• 17:00, Aula Consiliare “31 Marzo 1946”: “Il dialogo fra i popoli: la bioeconomia, un ponte fra Europa e Africa”, per l’apertura istituzionale dell’Expo;

• 19:30, Teatro Garibaldi: “Tecnologia e Progresso”, a cura del Rotaract Club di Mazara del Vallo e in collaborazione con M.C.U;

Nella maxi-area allestita in piazza della Repubblica, nel pieno del centro storico di Mazara del Vallo, si svolgeranno workshop e degustazioni a cura del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, che nella giornata inaugurale presenterà i seguenti incontri:

Nello stand di Corso Umberto I dal 4 al 7 ottobre si terranno show cooking e degustazioni:

Da non perdere gli spettacoli, gli eventi musicali e gli appuntamenti con il gusto che interesseranno il centro storico di Mazara, organizzati da Blue Sea Land con la direzione artistica di Campisi Group produzione di Natale e Piero Campisi.

ore 12:30-15:00 e dalle ore 18:00 in Largo Badiella:

ore 18:00, Via San Giuseppe: Visite guidate alla Casbah: “Free Walking Tour”, Altrove Project;

ore 18:00: Degustazione cous cous e vini Cantine Pellegrino;

ore 17:30, Piazza Mokarta: Esibizione della banda musicale del corpo forestale della Regione Siciliana;

ore 18:00, Piazza San Bartolomeo: Degustazione di Cous Cous e dolci;

ore 18:00, Piazza Mokarta: Esibizione al pianoforte dell’artista internazionale Fabrizio

Mocata e del soprano internazionale Felicia Bongiovanni;

ore 18:00, Vicolo Giattino (Piazzetta e Terrazza): Degustazione Cous Cous e Vini Cantina Pellegrino. A seguire Dj set Flavio Lopez, a cura di VicoliDiVini & Cult wine bar;

ore 18:15, Piazza Mokarta: Cerimonia inaugurale Blue Sea Land 2018. Regia e coreografie di Carla Favata, corpo di ballo Dance Works, assistente alla coreografia Carola D’Angelo, macchina scenica Liceo Artistico Mazara, organizzazione Campisi Group;

ore 18:30, Via Monsignor Audino: Vernissage mostra “Mondo Mare” dell’artista Rosa Lombardo progetto a cura dell’associazione Oliver, in collaborazione con Libreria Lettera 22;

ore 18:30 – 22:00, Largo Madia, Largo della Sublime Porta:

ore 18:40, Piazza Mokarta: Taglio del nastro inaugurale;

ore 18:45, Piazza Mokarta: Esibizione del coro a cura della Prof.ssa Francesca Ferro dell’istituto Boscarino Castiglione;

ore 19:45, Piazza San Michele: Coro bambini a cura del 3° circolo Bonsignore;

ore 20:30, Piazza San Michele:

ore 21:00, Largo Badiella: Esibizione “Plug and Play”, musica rock anni ‘70

ore 21:00, Collegio dei gesuiti: Orchestra sinfonica a cura della scuola Pirandello 25 elementi seduti;

ore 22:00, Piazza San Michele: Esibizione gruppo musicale a cura dell’ I.S. Ruggero d’Altavilla;

Già da giovedì 4 ottobre, a Largo Badiella (già Largo Alberto Rizzo Marino), sarà aperto lo spazio dedicato a Sanlorenzo Mercato il mercato alimentare coperto con sede a Palermo che raccoglie le migliori realtà enogastronomiche della Sicilia e che sarà presente nell’area dedicata per far gustare ai visitatori dell’Expo il meglio dello street food e di tutto il panorama alimentare siciliano, accompagnato ogni sera da spettacoli musicali.

In programma incontri B2B e C2C che si svolgeranno in parallelo all’Expo con i buyers provenienti dai circa 50 Paesi partecipanti alla manifestazione.

Convegni e workshop venerdì 5 ottobre:

• 09:00, Aula Consiliare “31 Marzo 1946”: “GEDI – Giornata del Dialogo Interculturale”, diretto dall’Associazione Intercultura, Centro locale di Mazara del Vallo;

• 09:00, Teatro Garibaldi: “La gestione della salute e sicurezza nei settori agroalimentare e marittimo”, presentato da Inail Sicilia;

• 09:30, Collegio dei Gesuiti, Sala “La Bruna”: “Sicurezza alimentare e servizi alle imprese”, a cura dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia;

• Ore 9.30 Auditorium “Mario Caruso” “Marine Litter and Biodiversity: Plastic Busters MPAS in Action in The Mediterranean” a cura dell’Unione del Mediterraneo e del Dipartimento Pesca del Mediterraneo.

• 11:30, Aula Consiilare “31 Marzo 1946”: “Biotecnologie marine per l’uso sostenibile delle risorse e lo sviluppo della Blue Circular Economy”;

• 12:00, Teatro Garibaldi: “I giovani del Mediterraneo: interagiamo per coltivare il futuro”, a cura dell’Associazione Agia-Cia Agricoltori Italia;

• 15:30, Aula Consiliare “31 Marzo 1946”: Food Economy”, con gli interventi dei docenti universitari degli atenei di Palermo e Piacenza;

• 15:30, Complesso Monumentale “Filippo Corridoni”: ITALIA-MALTA: Centro di cooperazione transfrontaliera per la Blue & Circular Economy, a cura del collegio universitario di merito ARCES;

• 16:00, Collegio dei Gesuiti, sala “La Bruna”: “L’Ospedale Abele Ajello. Dal terremoto del Belice del 5 gennaio 1968 a oggi”, organizzato dalla Fildis, sezione di Mazara del Vallo;

Dipartimento Pesca Mediterraneo venerdì 5 ottobre:

ore 9.30: “Marine litter and biodiversity”: “Plastic Busters MPAs in action inthe Mediterranean” . Situazione attuale, ricerche e progetti pilota, best practices per affrontare un’emergenza planetaria.

Ore 15.00 “Le certificazioni di qualità e di sostenibilità ambientale nelle filiere alimentari siciliane”;

Ore 16.00 “FEAMP Innovazione”- Presentazioni di alcuni dei progetti finanziati dal PO FEAMP e proposte progettuali innovative per la pesca, l’acquacoltura e la lavorazione ittica;

16.30 “Master class - Marketing e Neuromarketing”;

ore 17.00 “Dalla Maritime Space Planning alla BLU ECONOMIC ZONE, l’intuito di Giovanni Tumbiolo”.

Ore 18.30 “Sviluppo Costiero e Turismo Azzurro: i programmi dei FLAG (Fisheries Local Action Group)- Il Turismo azzurro e diversificazione dell’attività di pesca;

Ore 19.30 “Il Cluster tecnologico nazionale Blue Italian Growth e il capitale umano per l’economia del mare”;

Ore 20.00 “CONOSCI TU IL PAESE DOVE …” Un libro di Diego Maggio con la partecipazione speciale di Peppe Giuffré;

Ore 20.30 “Lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Regioni a confronto: i FLAG della Calabria incontrano i FLAG della Sicilia. Progetto di cooperazione interterritoriale – La misura 4.64 del PO FEAMP 2014-2020.

Eventi e Spettacoli venerdì 5 ottobre:

ore 12:30-15:00, Largo Badiella:

- ore 18:00, Piazza San Bartolomeo

- ore 18:00, Via San Giuseppe: Visite guidate alla Casbah: “Free Walking Tour”, Altrove Project;

- ore 18:00, Vicolo Giattino (Piazzetta e Terrazza)

Degustazione Cous Cous e Vini Cantina Pellegrino.

A seguire Dj set Flavio Lopez, a cura di VicoliDiVini & Cult wine bar

- 18:00, Piazza San Michele

- ore 18:00: Degustazione cous cous e vini Cantine Pellegrino

- ore 18:00, Largo Badiella:

- 18:30, Piazzetta Immacolata: Guinness World Record, il “Profiterole” più grande del mondo. Maestri pasticcieri mazaresi tenteranno di raggiungere il traguardo del “Profiterole” più grande del mondo. A Blue Sea Land, un nuovo tentativo di record dopo quello raggiunto nella scorsa edizione con il dolce tipico della più grande “cassata siciliana” in assoluto (1.319 kg).

- 18:30–22:00 | Largo Madia, Largo della Sublime Porta

- 18:30, Piazza San Michele:

- Esibizione balli folcloristici

- 20:30, Piazza San Michele:

Esibizione di danza “L’amore è” a cura dell’associazione In punta di piedi;

- 21:00, Largo Badiella:

- 21:00, Auditorium Caruso:

- 21:30, Piazza San Bartolomeo:

- 21:30, Collegio dei gesuiti:

Esibizione Movie Group “Note da Oscar”;

- 22:15, Piazza San Michele:

Esibizione gruppo musicale a cura dell’ I.S. Ruggero d’Altavilla;

questo il titolo del convegno, tenutosi questa mattina presso l’aula consiliare “31 marzo 1946” di Mazara del Vallo, che ha aperto la VII edizione di Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente. A portare i saluti ai partecipanti sono stati il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino, e, su delega del Sindaco Nicola Cristaldi, l’assessore comunale all’Innovazione e Politiche Comunitarie, Vito Ballatore.svolta negli anni dal Distretto della Pesca e Crescita Blu –ha detto il Presidente Carlino- si è potuta rafforzare l’iniziativa di promozione e sviluppo del modello del cluster, della filosofia produttiva della blue economy e del dialogo interculturale ed interreligioso. L’Expo Blue Sea Land è dedicato – ha detto il Presidente Carlino- ai Cluster e alle buone pratiche della green, blue economy e della bio-economia Blue Sea Land promuove le eccellenze che rappresentano l’economia reale dei territori, un modello virtuoso di fare sistema, di creare occupazione, di garantire sicurezza alimentare e di combattere gli sprechi.”.dando il benvenuto alle diverse delegazioni. Nei diversi interventi è stato ricordato il compianto Presidente del Distretto, Giovanni Tumbiolo, ideatore di Blue Sea Land, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, ha evidenziato: “Presenti insieme al collega Assessore Turano abbiamo il piacere ed il dovere di portare il saluto del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che segue da tempo con grande interesse ed attenzione questa manifestazione nella quale crediamo moltissimo ma che certamente ci da un indirizzo preciso attorno ai temi del mediterraneo ed al perseguimento di importanti e proficue relazioni., attraverso la propria storia millenaria, culla di cultura di relazioni di scambi di commercio ma soprattutto di crescita non solo economica. Abbiamo 46 mila km di costa e molti popoli condividono un modello di agricoltura e di pesca omogeneo al nostro. Abbiamo la straordinaria opportunità in questi 4 giorni di continuare quel percorso di confronto e di scambio sulle nostre politiche e sulle nostre pratiche. La Regione Siciliana punta ad un modello di sviluppo che guarda all'agricoltura e alla pesca in chiave moderna. Posso affermare senza timore che le politiche che stiamo perseguendo hanno permesso alle nostre aziende di crescere in maniera importante.nella produzione dei prodotti siciliani della nostra terra e abbiamo usati i fondi che arrivano dall'Unione Europea.l’avv. Giovanni Moschetta, European Law–NCTM, Nino Salerno, Consigliere delegato all’internazionalizzazione Sicindustria, Antonio Bartolo, Responsabile Campania e Sicilia – Sace e Dino Scanavino, Presidente Nazionale CIA Agricoltori-Italiani.e stimolare la possibilità intellettuale, sviluppare le adeguate progettualità per comprendere come la Sicilia per recuperare tutti quei ritardi abbia bisogno di tornare alle sue origini ed interpretarle in chiave moderna. E’ dalle proprie radici che si deve ripartire per interpretare il futuro in chiave moderna ed in maniera evoluta, per far si di ripristinare la naturale e vocazionale opportunità di sviluppo e di crescita del Mediterraneo. La qualificazione del sistema della formazione professionale, del mondo della scuola e dell'università, sull'enfasi dei temi di pesca, agricoltura e della produzione, sono il motore per lo sviluppo.dovete credere nello studio e nella formazione professionale perchè solo il veicolo linguistico, il giusto metodo appreso a scuola e la giusta curiosità intellettuale, sono la ricetta antica ma estremamente attuale per poter affermare la propria professionalità ed il proprio lavoro. Perchè solo una società dove ci si svincoli dalle dipendenze del potere e l'acquisizione di un autonomia personale e culturale sono la premessa assoluta della possibilità di contribuire utilmente alla costruzione di una società più giusta. Blue Sea Land è il fenomeno, il simbolo e il vessillo di questa cultura che nasce dall’intuizione di un grande uomo e un grande amico, Giovanni Tumbiolo, e sta soprattutto a voi giovani, oltre che a noi del governo, raccogliere testimoni così importanti e affermare volontà di futuro e di progetto nell’interesse della vostra città e la nostra Sicilia”., presso il Complesso monumentale “Filippo Corridoni” si è svolto il convegno “Certificazione e valorizzazione delle filiere”, a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;come fenomeno di preoccupazione. Ma l'importanza che l'ecosistema marino riveste grazie alle nostre vite, attraverso le relazioni e gli scambi che si concretizzano, fa si che esso rappresenti uno strumento di integrazione, di crescita e di sviluppo. L'Italia ha un importanza straordinaria per il Mediterraneo, in virtù della sua posizione geografica. Adiconsum, ha nelle sue finalità la tutela dei consumatori e la tutela dell'ambiente ed è attenta a tutte le realtà economiche e sociali a tutte quelle realtà che interessano la tutela del nostro pianeta”., con aree allestite nelle principali piazze e vie del centro storico, del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea (Piazza della Repubblica), MIPAAFT (Piazza Santa Veneranda), Regione Calabria (Corso Umberto I), TuttoFood (Piazza Plebiscito), San Lorenzo Mercato di Palermo (Largo Badiella).ore 16.30 “Master class - Marketing e Neuromarketing” in collaborazione con il Centro di ricerca di Neuromarketing dello IULM di Milano;ore 18.00 “Fermiamo lo spreco alimentare”-Presentazione del Progetto pilota “Rigetti pesce in mare e solidarietà alimentare”-Presentazione della V edizione di “Fa la Cosa Giusta” – Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili”;ore 19.00 “Pescatori di ... Uomini”-Presentazione del libro: “L’uomo del dialogo contro la mafia. La storia di Padre Pino Puglisi” di Federica Raccuglia;ore 20.00 “Street food – Opportunità per pescatori e agricoltori”;ore 19.30 show cooking e degustazione: Lampuga marinata con cipolla rossa di TropeaQuesti gli orari degli spettacoli nella giornata di giovedì 4 ottobre:Street food presso villaggio gastronomico Sanlorenzo Mercato;“Tango & Wine”, eventi musicali e degustazione di vini Special guest Fabrizio Mocata; Ouiam in concerto a cura del Liceo Adria Ballatore Balletto “Il linguaggio della danza” Balletto “Mondo meraviglioso” Esibizione di danza ritmica con nastro “La libertà”;presso villaggio gastronomico Sanlorenzo Mercato;• 11:00, Complesso Monumentale “Filippo Corridoni”: “Commissioni politiche agricole ed attività produttive della conferenza delle regioni e delle Province Autonome”. Incontro tra gli Assessori all’Agricoltura, alla Pesca e alle Attività Produttive delle Regioni e delle Province Autonome d’Italia;dalle ore 18.00 alle 20.30, spazio “Tra terra e mare”, area istituzionale piazza della Repubblica: “Laboratorio di neuromarketing”;Street food presso villaggio gastronomico Sanlorenzo MercatoDegustazione di pasta con le sarde e dolci- Esibizione Scuola Giuseppe Grassa- Coro di 20 elementi- Balletto 4 elementi- DrammatizzazioneStreet food presso villaggio gastronomico Sanlorenzo Mercato“Tango & Wine”, eventi musicali e degustazione di viniSpecial guest Fabrizio Mocata;4° circolo didattico G.B. Quinci / A. Rizzo Marino :- Canto delle classe V “Il mare del domani”; Canto delle classi V^A e V^B “Li sarduzzi”, con a seguire Tarantella di 30 bambini- Canto in inglese;- 18:30, Piazza San Michele:Parata itinerante a cura del 4°circolo didattico G.B. Quinci: Piazza San Michele – Piazza Santa Veneranda – Largo Alberto Rizzo Marino - Scuole femminili - Via San Giuseppe - Piazza Mokarta - Corso Umberto I;Esibizione “Walky Talky”, musica italiana e classici internazionaliPresso villaggio gastronomico Sanlorenzo Mercato;- 21:00, Piazza San Michele:Esibizione della Jazz Band e Ouiam a cura del Liceo Adria Ballatore;Amici della musica presentano “Mazara del Vallo…la voce del suo mare”;Gruppo folk “I Picciotti di Matarò” di Marsala, sfilata e spettacolo;