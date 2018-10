. Lo ha dichiarato il vice premierpochi minuti fa, durante il question time al Senato. Il leader del Movimento 5 stelle, tornando sul nuovo sussidio che il Governo intende introdurre tramite la nuova manovra finanziaria, ha aggiunto: " Non dà un solo euro a chi sta sul divano, perché avranno tutta la giornata impegnata per la formazione e lavori pubblica utilità e non avranno il tempo di lavorare in nero".