PALERMO - Alle 17 di venerdì, presso l'Hotel delle Palme di via Roma, a Palermo, si terrà una conferenza stampa del sottosegretario di Stato agli Interni Stefano Candiani, commissario regionale per la Sicilia della Lega-Salvini Premier. Parteciperanno anche il deputato regionale del Carroccio, Tony Rizzotto, e Igor Gelarda, responsabile degli enti locali in Sicilia per il partito di Salvini. "Nel corso della conferenza stampa saranno annunciate anche le ultime adesioni di rappresentanti istituzionali alla Lega nella nostra Regione - si legge in una nota -. Subito dopo si svolgerà l'assemblea provinciale di Palermo della Lega per Salvini Premier. "Sarà una occasione - afferma Rizzotto - di incontro per iscritti e simpatizzanti, in questa fase di fortissima crescita della Lega in Sicilia e in tutto il Paese".