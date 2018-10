Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 4 ottobre, in Sicilia.1) PALERMO - San Paolo Palace Hotel, ore 09:00 XIII Congresso regionale Aogoi. Fino al 6 ottobre.2) AGRIGENTO - Palazzo di Giustizia, Procura della Repubblica, sala riunioni, ore 10:00 Conferenza stampa dove verranno illustrate le risultanze dell'Operazione "Diplomat" eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ragusa.3) MAZARA DEL VALLO (TP), ore 10:00 Il Burkina Faso è main partner, unitamente alla Tunisia, della settima edizione del Blue Sea Land che si svolge a Mazara del Vallo fino al 7 ottobre.4) CATANIA - Chiesa di San Nicolò l'Arena, Piazza Dante, ore 10:00 Prima giornata di lavori del XXXIV Congresso nazionale forense dal titolo 'Il ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella Costituzione'. Partecipa, tra gli altri, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. I lavori proseguono fino al 6 ottobre.5) PALERMO - Teatro Santa Cecilia, ore 10:30 Convention del Mezzogiorno organizzata da Confartigianato per presentare un rapporto sui record negativi e i primati positivi dell'economia meridionale ed un progetto per il rilancio del Sud che fa leva sulla qualità dell'artigianato e delle piccole imprese. Fino al 5 ottobre.6) CATANIA - Scuola Angelo Musco, via Giovanni da Verrazzano, ore 10:30 Inaugurazione del 'Cantico di Librino', un'installazione fotografica monumentale organizzata da Fiumara d'Arte nell'ambito del progetto del Museo dell'Immagine e dell'Arte Contemporanea di Librino. Partecipa il mecenate Antonio Presti.7) CATANIA - Istituto Angelo Musco, via G. da Verrazzano, ore 10:30 Inaugurazione del 'Cantico di Librino', una iniziativa della Fondazione Fiumara d'Arte. Partecipano, tra gli altri, il mecenate Antonio Presti e il sindaco Salvo Pogliese.8) PALERMO - Complesso Monumentale dello Steri, Chiesa Sant&rsquoAntonio Abate, piazza Marina 61, ore 10:30 Presentazione della prima edizione del Festival delle Filosofie.9) PALERMO - Palazzo Chiaramonte Steri, Piazza Marina 61, ore 12:00 Incontro, col pluripremiato direttore della fotografia cinematografica Vittorio Storaro, che apre la sua mostra fotografica: "Scrivere con la luce".10) MESSINA - Policlinico "G. Martino", ore 12:00 Conferenza stampa, di TIM e A.O.U. per la presentazione del servizio Easyncassa.11) CINISI (PA) - Hotel Magaggiari, ore 16:00 Nell'ambito della stagione congressuale della Cgil Palermo per l'elezione dei nuovi gruppi dirigenti, inizieranno i congressi delle categorie, che si concluderanno il 19 e 20 ottobre con il XVI congresso della Cgil Palermo all'Astoria Palace Hotel, con l'11esimo congresso della Fp Cgil Palermo, la categoria dei lavoratori dei servizi pubblici che si concluderà il 5.12) PALERMO - Casale San Lorenzo di via San Lorenzo 17, ore 20:00 Conferenza stampa di presentazione di un nuovo strumento diagnostico, il "Sequenziatore a capillare" donato dalla Polizia di Stato all'Unità Operativa complessa di Patologia Clinica dell'Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, che andrà a potenziare la strumentazione nel settore della diagnostica della genetica medica.(ANSA).