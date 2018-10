PALERMO - "Non sono qui in veste di ministro ma come cittadino di Mazara del Vallo, amico di Giovanni Tumbiolo che meritava questo riconoscimento". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede arrivando a Mazara del Vallo, sua città di origine, dove ha partecipato, nell'aula consiliare, all'incontro "Comunicare la bioeconomia. Il dialogo tra i popoli: un ponte tra l'Europa e l'Africa" che ha aperto la VII edizione della kermesse Blue sea land."Si tratta di un evento internazionale - ha proseguito Bonafede - che pone Mazara del Vallo al centro di una economia. Questo è fondamentale perché Mazara un po' paga il fatto di essere in periferia rispetto alla nostra penisola. Blue sea land sposta il baricentro e pone Mazara del Vallo come capitale a livello internazionale non solo da un punto di vista economico ma anche culturale e sociale".La manifestazione, cui prendono parte una cinquantina di Paesi e alla quale erano presenti diverse autorità civili e militari, si è aperta nel ricordo del suo ideatore, Giovanni Tumbiolo, al quale è stato tributato un minuto di silenzio.In mattinata il Guardasigilli era stato a Catania. "Stiamo studiando le possibili soluzioni per i 'Tribunalini'. L'obiettivo è di aprirne mille entro il 2019 un impegno importante, ma assolutamente realizzabile. Non ci sarà la chiusura per le sezioni fallimentari locali, ma abbiamo sentito la necessità di dare precedenza alle istanze territoriali con gli uffici di prossimità", ha detto il ministro Bonafede al XXXIV 'Congresso Nazionale Forense' a Catania.