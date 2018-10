non entrano nel processo.dell'aspirante collaboratore di giustizia riguardavano i presunti boss e picciotti del suo mandamento, Brancaccio. Non è neppure necessario sentirlo in aula.ha studiato i resoconti di Lucchese e ha scelto di non acquisirli. Inutili, superflui, ininfluenti? Difficile stabilirlo ora. Si deve attendere la decisione finale sui trentadue imputati tutti coinvolti, nel luglio dell'anno scorso, nel blitz della Squadra mobile e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza. L'elenco degli imputati si apre con Pietro Tagliavia, cognato di Lucchese, considerato l'ultimo capo mandamento di Brancaccio.Molte le ha apprese essendo cresciuto accanto allo zio killer, Giuseppe Lucchese, che uccise la madre del dichiarante, e al padre Nino, oggi ergastolano. Di certo il suo verbale non è stato ritenuto necessario dal giudice. Non serve per decidere le sorti processuali degli imputati. Non fornirebbe quel valore aggiunto che si chiede a un collaboratore. Si tratta della prima valutazione nel primo processo dove Lucchese avrebbe potuto essere sentito. Non è un giudizio sulla sua credibilità, ma la mancata acquisizione dei verbali sulla sua famiglia mafiosa è un colpo di scena.