. Si tratta di Pietro Vella, 61 anni, deceduto stamattina all'ospedale Civico. L'incidente è avvenuto martedì al comando provinciale di via Scarlatti, dove Vella lavorava come magazziniere: all'inizio le sue condizioni non sembravano gravi, ma nelle ultime ore sono peggiorate, fino a precipitare."Tutte le volte che siamo costretti a dare la perdita di un collega - dice Giovanni Saccone - siamo presi da profondo dolore. Stavolta oltre al dolore, vi è in me tanta tristezza e rabbia. Ieri sera intorno alle 20,ricevevo un messaggio dall'amico Pietro Vella,che mi diceva che era ricoverato, causa un incidente avvenuto durante le ore lavorative,gli davo quei consigli che si possono dare in questi casi, finivamo la chiamata dopo le 20, con tranquillità e serenità. Stamattina arriva una notizia che Pietro era deceduto. Non mi dò pace era tranquillissimo, quando il destino è crudele. Caro Pietro,ricorderò di te nei tanti anni passati insieme, il tuo sorriso, la tua disponibilità. A nome personale e dell'Associazione Pensionati personale VVF Sezione Palermo,porgiamo le condoglianze ai tuoi familiari".. "Non sembrava un incidente così grave - aggiunge Filippo Morgante - stamattina la terribile notizia che il nostro collega non ce l'ha fatta". "Pietro - prosegue un altro collega - ho avuto l'onore di lavorare al tuo fianco e ho capito quanto eri speciale e soprattutto per bene". La salma di Vella si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Civico.