l'interrogatorio di garanzia per Domenico Lucano, il sindaco di Riace accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lui si dice sorpreso per l'arresto e commenta: "Mi hanno messo agli arresti per un reato di umanità". Il procuratore della Repubblica di Locri Luigi D'Alessio assicura: "La nostra inchiesta non ha rappresentato un attacco al modello Riace". E se questo modello dovesse fallire, aggiunge, "non sarà colpa certo della Procura" perché i magistrati hanno "fatto il loro dovere: non possiamo consentire che qualcuno persegua un'idea passando bellamente sopra i principi e sopra le norme". I pm stanno inoltre preparando il ricorso al Tribunale del Riesame per contestare la lettura data dal gip alla loro richiesta di arresto che ha fatto cadere buona parte delle accuse contestate a Lucano. (ansa)