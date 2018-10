Cambiamenti in vista per l'esame di Maturità.ha inviato proprio stamattina una circolare a tutti gli istituti superiori, per comunicare a dirigenti e docenti le novità introdotte già dall'anno scolastico in corso. Eccone alcune.Per essere ammessi all'esame di Stato occorrerà aver conseguito laL'ammissione sarà comunque possibile avendo riportato una o più insufficienze, ma la decisione spetterà al consiglio di classe e dovrà essere motivata. Richiesta poi la frequenza per almeno i tre quarti del monte ore previsto. Non costituiranno più un requisito d'accesso all'esame né la prova Invalsi, né lo svolgimento dell'alternanza scuola/lavoro.Come annunciato qualche mese fa, Il Governo ha abolito la terza prova scritta. Gli esami si svolgeranno complessivamente in tre momenti: due prove scritte e una orale multidisciplinare.in cui verranno verificate la padronanza linguistica, le capacità espressive e critiche dei candidati. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Le tre proposte (invece delle quattro attuali) saranno: tipologia A (due tracce) - analisi del testo, tipologia B (tre tracce) - analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C (due tracce) - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Per l'analisi del testo, da quest'anno gli autori saranno due, anziché uno, come accadeva fino a ora. La novità è stata introdotta per coprire più ambiti cronologici, generi e forme testuali. Potranno essere proposti testi letterari dall'Unità d'Italia a oggi. L'analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai ragazzi l'interpretazione di testi o estratti, seguita da una riflessione dello studente. La tipologia C, il tradizionale "tema", tratterà di tematiche attuali, vicine agli interessi dei più giovani.Laresterà essenzialmente simile a quella attuale: consisterà ancora in una verifica scritta su una o più discipline caratterizzanti del percorso di studio. La novità sarà nel metodo di correzione, conGli esami sono già stati calendarizzati e si svolgeranno il. Finiti gli scritti, gli studenti dovranno poi confrontarsi con l'ultimo step: il colloquio multidisciplinare.Il voto resterà ancora in centesimi, e sarà dato dalla somma di tre valutazioni. Le prove (due scritte e una orale) potranno valere un massimo di, non più 15.La commissione potrà ancora attribuire i 5 punti di bonus, qualora uno studente abbia raggiunto un minimo 30 punti di credito e almeno 50 allo scritto.Per risolvere le perplessità di studenti e insegnanti, il ministro ha anticipato che verranno organizzati momenti di formazione. Saranno inoltre attivati canali di comunicazione con il Miur: "Quando un Esame cambia - ha affermato Bussetti su Facebook -, bisogna stare al fianco della scuola e di chi quella prova deve superarla per fornire tutti i chiarimenti che servono. Lo faremo con altre indicazioni, video esplicativi, interventi di esperti. Vogliamo che ogni novità sia accompagnata da azioni specifiche di supporto. E ai ragazzi dico: se avete domande fatevi avanti, anche sui social, risponderemo ai vostri dubbi".