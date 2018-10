dedicata al bilancio, rinviando il rimpasto praticamente a fine anno (nella migliore delle ipotesi). Il vertice convocato dal sindaco di Palermo con i capigruppo delle forze che lo sostengono in consiglio comunale è durato oltre due ore, dopo che la giunta ha approvato il previsionale 2018: una doppietta con cui il Professore ha riportato serenità tra i suoi consiglieri e tentato di rilanciare l’azione politica dell’amministrazione.oltre a Orlando, ha visto anche la partecipazione di Fabio Giambrone, del presidente del consiglio Totò Orlando e dei capogruppo Dario Chinnici (Pd), Giusto Catania (Sinistra Comune), Gianluca Inzerillo (Sicilia Futura), Sandro Terrani (Mov139) e Massimo Giaconia in rappresentanza di Palermo 2022.si terrà un’altra riunione tra la maggioranza e l’assessore al ramo Antonio Gentile: sarà quella la sede in cui verranno illustrate tutte le novità. Finora solo indiscrezioni ma arriva la conferma che, oltre ai 28 milioni previsti nel consuntivo, le aziende potranno beneficiare di altri 42 milioni di euro. Una manovra che, stando al sindaco, terrebbe conto di tutte le esigenze della città, Coime compreso.ha chiesto quasi un atto di “fede” alla sua maggioranza: lunedì il sindaco incontrerà tutti i consiglieri e non solo i capigruppo per serrare le file (non sono mancati infatti i malumori trai consiglieri “semplici”), ma Orlando non dovrebbe partecipare ai lavori d’Aula. La Rap ha già stralciato i disallineamenti, Amap è pronta a farlo mentre manca all’appello Amat: il primo cittadino ha rassicurato sulla disponibilità dell’azienda, ma sta di fatto che ad oggi ancora non c’è alcun atto formale. Il rischio è che la maggioranza debba approvare il consuntivo senza un bilancio aziendale formalmente esitato, ma almeno la manovra dovrebbe contenere una relazione che elencherà tutti i correttivi messi in atto.il consuntivo, poi toccherà al previsionale entro il 30 novembre: soltanto dopo si riapriranno le trattative. Fabio Giambrone lunedì prossimo dovrebbe essere confermato alla guida della Gesap, ma tutti concordano sulla necessità che il rimpasto sia espressione di un rilancio complessivo dell’amministrazione e non una spartizione di poltrone. Il punto per Orlando sarà spiegare agli alleati che dovranno ancora attendere per la nomina degli assessori, mentre la maggioranza ha chiesto una strigliata agli attuali componenti della giunta, dati da mesi in partenza ma che resteranno ancora per qualche mese al loro posto.e sulla necessità di mettere mano alla burocrazia comunale, ma tutto è subordinato all’approvazione dei documenti finanziari. Per il Professore, inoltre, entro dicembre il consiglio comunale dovrebbe votare anche il previsionale 2019: una sorta di marcia a tappe obbligate per guardare in prospettiva anche a dopo il 2022, rassicurando così i partiti sul futuro della sindacatura.serviranno a ricompattare una maggioranza che già stasera ha azzerato le polemiche, anche se non è detto che il cammino sia poi così semplice.