Sono iniziati i lavori alla Casa Circondariale "Pagliarelli" per la creazione di uno spazio ad hoc per le attese dei familiari dei detenuti, nella logica della risoluzione del Consiglio d'Europa e del convegno "Oltre le sbarre" dello scorso 13 settembre all'Ars. Oggi il sopralluogo del deputato dell'Udc, leader del movimento CambiAmolaSicilia, insieme al provveditore dell'amministrazione penitenziariae alla direttrice del carcere. Lo spazio comincia a prendere forma, le pale sono in azione ed già presente la piattaforma in cemento dove verrà montato un prefabbricato.guardando oltre le sbarre e immaginando uomini e donne - così chiosa Figuccia - che oggi potranno pensare che le istituzioni hanno anche a cuore i loro familiari, per cui continuano a vivere con la speranza di dimostrare il loro cambiamento interiore”. I bambini potranno giocare, i familiari potranno attendere senza pericolo di vento, pioggia, sole ma sentendosi confortati e accolti in questo spazio pensato e costruito per loro.Grazie alla collaborazione della direttrice e del provveditore dell’amministrazione finanziaria il progetto ha trovato la sua luce”. I lavori dovrebbero terminare nel periodo natalizio.