Bruttissima disavventura per il calciatore del Napoli, Arkadiusz Milik, la scorsa notte mentre stava rientrando a casa dopo avere disputato la partita di Champions con il Liverpool, vinta dagli azzurri. Milik è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un orologio - si tratta di un Rolex - dal valore stimato di 7000 euro. Gli avrebbero puntato la pistola in faccia.