FAVARA (AGRIGENTO) - Sono arrivati, a Favara (Ag), i Ris di Messina e due unità cinofile molecolari per le ricerche, questa volta specialistiche, di Gessica Lattuca, la donna di 27 anni scomparsa dallo scorso 12 agosto. Coinvolti nelle indagini i carabinieri della tenenza di Favara e a quelli del nucleo Investigativo di Agrigento. Chiunque abbia avuto contatti con Gessica, mamma di quattro bambini piccoli, fra il tardo pomeriggio e la prima serata del 12 agosto, sarà ascoltato dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche.Fra i primi destinatari della perquisizione c'è l'ex compagno, nonché padre di tre dei quattro figli, di Gessica. A Filippo Russotto, che non è iscritto nel registro degli indagati, i Ris stanno perquisendo la casa di campagna in contrada Burraitotto, fra Favara e Naro, nell'agrigentino. Perquisizioni e controlli potrebbero continuare anche nei prossimi giorni.L'inchiesta per la scomparsa di Gessica Lattuca è ancora contro ignoti. La Procura, nelle ultime settimane, ha modificato il fascicolo e si ipotizza, ma serve solo per consentire determinati accertamenti tecnico-investigativi, il sequestro di persona.(ANSA).