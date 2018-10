anche domani, e weekend di maltempo soprattutto al Centronord. Sono le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, secondo il quale avremo "ancora 48 ore a rischio forti temporali per il Sud, a causa di un vortice di bassa pressione insistente sui mari meridionali. Fino a domani - spiega - rovesci e temporali interesseranno Sud e Isole, con rischio di locali nubifragi e picchi di oltre 50mm in poche ore, in particolare su Calabria jonica, Metaponto, tarantino e versanti orientali di Sicilia e Sardegna"."sarà ancora in prevalenza soleggiato sulle regioni del Centronord, ma la bassa pressione tenterà di risalire dai mari meridionali verso Nord, portandosi sul Tirreno. Avremo così un peggioramento al Centro con delle piogge sparse più probabili sui versanti adriatici e sulle coste tirreniche. In attesa il Nord con sole fino al pomeriggio, poi nubi in aumento e prime deboli piogge notturne". "Nel weekend - conclude Ferrara - la bassa pressione insisterà sull'Italia, portando a tempo variabile a tratti instabile. Nubi e piogge sparse sono così attese al Centronord. Ancora qualche rovescio o temporale sparso al Sud".