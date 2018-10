Durante l’inseguimento, terminato alcune centinaia di metri dopo, i militari hanno notato che il passeggero aveva lanciato un piccolo involucro per strada, che dopo esser stato recuperato è risultato contenere 20 dosi di cocaina, pronta per essere spacciata.

Il conducente dello scooter, un 17enne palermitano, e il passeggero G.L.V. 19enne, sono stati identificati dai carabinieri che a seguito della perquisizione personale hanno rinvenuto addosso al minorenne 1.500 euro in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Da successivi accertamenti è risultato che il minore non era in possesso di patente di guida poiché mai conseguita e il ciclomotore era sprovvisto di copertura assicurativa.

I carabinieri hanno arrestato i due con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Il minorenne è stato condotto al carcere Malaspina, mentre il maggiorenne, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

PALERMO - La notte scorsa l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha notato due giovani sospetti in sella ad uno scooter. Intimato l’alt, il conducente non ha accennato a fermarsi, accelerando la marcia e iniziando una pericolosa fuga lungo via Dante.