Le auto, che partiranno alle 18.30, seguiranno un percorso preciso: via Maqueda, corso Tukory, via Re Ruggero e cittadella universitaria. Divieti di sosta nelle vie Scarlatti, Favara, Donizetti, e Rossini, mentre dalle 15 in via Maqueda i pedoni potranno usare solo i marciapiedi. Alle 12 le vetture iscritte all’evento raggiungeranno piazza Verdi partendo dall’Università e seguendo il percorso di via Basile, corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi, corso Alberto Amedeo, piazza Peranni, via Papireto, Tribunale, via Turrisi, via Balsamo, via Volturno.

Le vetture, che rientreranno dall’autostrada, percorreranno via Belgio, via dei Nebrodi, via De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa, via della Libertà, via Ruggero Settimo con sosta a piazza Verdi (intorno alle 17.30). Poi proseguiranno per via Maqueda, corso Tukory e via Basile fino all’Università.

Alle 9.30 le vetture lasceranno il campus di viale delle Scienze e si immetteranno in autostrada, proseguendo in direzione Catania. Alle 16 è previsto il rientro dalla circonvallazione.

Dalle 11 alle 13 saranno chiuse al traffico le vie Case Rocca, Diana, Ercole, Margherita di Savoia . All’interno della Favorita, stop alle auto nel tratto tra la fontana d’Ercole e viale Duca degli Abruzzi (escluso). Alle 10 le auto percorreranno via Basile, circonvallazione, corso Calatafimi in direzione Monreale, prove di media nel Monrealese e poi il rientro da via Badia, via alla Falconara, via Tucci, via Roccazzo, via Sarullo, viale Mauro de Mauro, viale Michelangelo, viale regione Siciliana sino allo svincolo di Tommaso Natale, via Nicoletti, viale dell'Olimpo, viale Margherita di Savoia, viale Ercole, viale Diana, viale di collegamento tra Fontana di Ercole e la Palazzina Cinese, viale del Fante, via Cassarà, piazza Giovanni Paolo II, viale Croce Rossa, piazza Vittorio Veneto, via della Libertà laterale, via Dante, via Latini, piazza Amendola, via Goethe, via Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, piazza Verdi con arrivo previsto per le 12,30.

Da oggi e fino a domenica le vetture storiche che partecipano all’ultima tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi percorreranno le vie del capoluogo siciliano, avendo come base il museo dei Motori dell'Università in viale delle Scienze.venerdì la gara toccherà il Trapanese, sabato le Madonie e domenica Palermo, con la premiazione al Massimo per le 15.30. Una kermesse a cui partecipano decine di team italiani e stranieri, a cui sommare quelli del Ferrari Tribute. Uno spettacolo per la città che, nei fatti, sarà interessata dalla gara soltanto domenica, mentre giovedì, venerdì e sabato sarà solo “toccata” dal passaggio delle automobili d’epoca, il che consentirà comunque ad appassionati e curiosi di vedere sfrecciare le auto per le strade cittadine.A piazza Verdi i divieti rimarranno in vigore da oggi fino a lunedì, così come in via Donizetti, mentre per le altre strade le prescrizioni varranno a seconda dei giorni e degli orari.