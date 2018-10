PALERMO - Incontro oggi tra i vertici dell’Amat e i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl, Orsa e Cobas sullo stato finanziario della partecipata del comune di Palermo. Presenti Michele Cimino e il direttore generale Gianfranco Rossi, oltre al direttore di esercizio su gomma Ferdinando Carollo e alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali. Un vertice in cui si sono analizzate alcune criticità dell’azienda, tra cui le carenze del servizio per mancanza di personale e un’età media elevata a cui porre rimedio con nuove assunzioni per operatori di esercizio e di officina, ma anche con avanzamenti di carriera per i posti vacanti in organico.I sindacati hanno espresso interesse per il nuovo piano industriale, ma rimarcato anche i disallineamenti, il mancato contributo per il tram e lo scarso incasso della Ztl che, se in teoria doveva ammontare a 30 milioni, nei fatti si è fermato a 2,5.Cimino ha ringraziato i sindacati e annunciato un’interlocuzione positiva col Comune di Palermo sui disallineamenti e i problemi finanziari di Amat: “La nostra è un’azienda sana e rappresenta un patrimonio di tutti i palermitani, e come tale va difesa e tutelata”.