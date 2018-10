PALERMO - Un incendio è divampato la scorsa notte in un appartamento al secondo piano in un palazzo in via Tommaso Lo Cascio a Palermo, nella zona dei Cantieri navali. A lanciare l'allarme alcuni vicini che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. La donna che si trovava dentro è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia. È rimasta intossicata dal fumo che si è sprigionato dal rogo. Nell'incendio è morto il cane della donna.Sono intervenute quattro squadre di vigili per mettere in sicurezza lo stabile che si trova nella zona dei cantieri navali. Sono in corso i rilievi per accertare se l'incendio abbia provocato o meno danni strutturali all'appartamento che possano metterne a rischio l'abitabilità.