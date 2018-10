"Lo stop del Consiglio dei ministri all'inceneritore della Valle del Mela è un fatto epocale e una vittoria del Governo del Cambiamento".Così in una nota il gruppo parlamentare del M5S all'Ars, commenta lo stop alla realizzazione di un inceneritore all'interno della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, a 6 chilometri da Milazzo. "E' un risultato dei cittadini e per i cittadini, frutto del lavoro dei territori, degli attivisti, dei meet up, dei portavoce del M5S, delle associazioni ambientaliste, dei tecnici e di quanti in questi anni si sono battuti in difesa dei diritti: alla salute e alla tutela dell'ambiente. - prosegue la nota - Questo risultato dimostra che finalmente i cittadini hanno un interlocutore serio a Roma, che c'è un Governo capace di ascoltare le istanze e le preoccupazioni dei cittadini, che non lascia soli i sindaci, che ha a cuore la salute delle persone e la tutela dell'ambiente, che traduce in fatti e atti concreti le richieste provenienti dai territori e che è capace di dare risposte serie e concrete in tempi rapidi".

"Lo stop alle autorizzazioni - conclude il gruppo parlamentare del M5S all'Ars - è la prova che il caos gestionale dell'emergenza rifiuti nell'Isola non sarebbe stato risolto costruendo l'inceneritore nella Valle del Mela. Per uscire dal pantano ventennale e dall'emergenza occorre dotare la Sicilia di impianti per incentivare la raccolta differenziata, ancora al di sotto delle percentuali imposte dalla legge".

La decisione è stata assunta ieri dall'esecutivo, come riporta il sito del governo: "Il Consiglio dei Ministri, riscontrato che non ne sussistono le condizioni, a norma dell’articolo 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha deliberato di non autorizzare la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale relativosolido secondario presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (ME)".A dare l'annuncio dello stop al termovalorizzatore è stato ieri con un video su Facebook Alessio Villarosa, deputato del M5s, sottosegretario al ministero dell'Economia.