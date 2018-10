MARSALA (TRAPANI) - Lunedì, presso il Liceo Pascasino di Marsala, si è tenuto un momento formativo per 54 studenti in vista del 'Global YounG7'. L'evento, che si svolgerà il 15-16 e 17 ottobre, vedrà gli studenti della scuola approcciarsi a tematiche globali rappresentando le delegazioni dei vari Stati. Dal saper negoziare al trovare le soluzioni spendibili sul territorio, una tre giorni che metterà al centro non solo la scuola ma anche la città che ospiterà l'evento.Gli studenti si confronteranno su due topic: le pari opportunità e l'ecosostenibilità, tutte le attività si svolgeranno in lingua inglese. La formazione dei ragazzi è avvenuta grazie alla professoressa Annalise Galfano, responsabile dell'evento. Un momento formativo e culturale che vedrà al centro il Liceo Pascasino, unica scuola marsalese, con momenti di apertura alla cittadinanza. Gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di relazionarsi tra di loro, fornire soluzioni ai problemi, affrontarli nel modo adeguato, saper parlare in pubblico oltre che a lavorare in team con capacità di leadership.L'evento è promosso dal Miur, si inserisce nella pratica della scuola digitale. A prendere parte ai lavori Jovan Knezevic, Best Delegate. Altri saranno i momenti formativi prima di giungere alla cerimonia di apertura del 15 ottobre, momento pubblico con tanti ospiti, e a quello di chiusura del 17. Troverà spazio anche un aperitivo digitale, su musiche di alcuni ragazzi del conservatorio di Trapani, che si esibiranno sulla terrazza del Liceo Pascasino di via Vaccari.