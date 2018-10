vede protagonista un’installazione immersiva al centro della quale si trova la scultura Konverse (realizzata in acciaio, di dimensioni di 4 x 2 x 3h m circa) progettata dal celebre designer Karim Rashid, visibile dal 5 al 21 ottobre 2018 presso gli spazi dell’iQos Lounge in Piazza Castelnuovo. “L’installazione che ho pensato per IQOS - ha spiegato l'artista - rappresenta i profili stilizzati di due volti colti nell’atto di avvicinarsi. È un’espressione concreta di una riflessione sul senso della connessione tra persone, una visione ottimistica e progressista del futuro - prosegue Karim Rashid - L’idea del melting pot, mi è venuta fin da bambino, quando andavo a scuola in Canada, dove c’erano miei compagni di diverse nazionalità, ed è lì che ho capito che il mondo era vario e fatto di tante culture ed etnie e da qui mi è venuta l’idea di richiamare questa mescolanza anche negli oggetti d’arte che creo, come questa scultura per Philip Morris”., che ha incontrato l’artista e osservato in anteprima la scultura, dichiarando che Palermo è una città ricca di storia e di contaminazioni culturali, e in continuo mutamento, proprio come il progetto IQOS WORLD.