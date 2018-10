. Il Governo prepara il reddito di cittadinanza per nove milioni di italiani e stranieri ma fissa, passo dopo passo, una serie di paletti e vincoli che andranno a regolamentare questo nuovo sussidio.La card (la somma massima di 780 euro non verrà erogata infatti tramite assegni) avrà dei limiti ben precisi:. Si potranno comprare solo ed esclusivamente, prodotti che - secondo il vice premier Luigi Di Maio - "servano alla sopravvivenza minima per l’individuo". Via libera allora ad alimenti come pasta, pane, carne, insalata e gelati. Ok anche alle aspirine e agli antibiotici. Semaforo rosso invece per i cibi e prodotti più ricercati."Se per tre mesi - ha affermato il sottosegretario all'Economia Laura Castelli, verrà osservato che lei, col reddito di cittadinanza, va all'Unieuro, magari un controllino della Guardia di Finanza si fa". Il reddito permetterà quindi di comprare prodotti per l'igiene personale e detersivi, ma non sarà spendibile per una lavatrice o un asciugacapelli.Il budget del reddito di cittadinanza non potrà essere speso per tentare la sorte: niente spese per scommesse, schedine o "gratta e vinci". Vietato anche l'acquisto di sigarette e tabacco. Fra le spese definite "immorali" finiscono anche gli anticoncezionali e le droghe legali. Con il sussidioIl Governo ha inoltre annunciato che gli acquisti potranno essere fattie starebbe valutando di vietare la possibilità di usare la card per le spese online.Infine, il reddito di cittadinanza non potrà essere "risparmiato":in cui è stato erogato, pena la perdita dei soldi residui.