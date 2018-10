l provvedimento si è reso necessario per consentire l’organizzazione degli interventi e la gestione della viabilità, oltre che per le condizioni meteo avverse.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

PALERMO - Rimandata di alcuni giorni la chiusura della strada statale 624 “Palermo-Sciacca” dal km 23,300 al km 27,700, finalizzata all’esecuzione di interventi sul viadotto “Traversa 1” che era prevista a partire da lunedì 8 ottobre. Lo comunica l'Anas che in una nota spiega che i