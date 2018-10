Da qui l'assoluzione con formula piena.

gli dissero dopo avere rimosso la sua macchina con il carro attrezzi. “Fotocopiato, non falso. È di mio figlio”, rispose Ninni Vaccarella.Si è chiuso con l'assoluzione davanti al Tribunale presieduto dal giudice Maria D'Antonio. “Il fatto non sussiste” è la formula che spazza via una storia di rigorsimo giudiziario., vincitore alla 24 Ore di Le Mans, che nella sua vita si è diviso fra gli impegni delle corse e la direzione della scuola privata ereditata dal padre, si è affidato all'avvocato Ivano Natoli per fare valere le proprie ragioni.parcheggiata nella zona di via Autonomia Siciliana. C'è una ragione: il figlio, anche lui pilota, fu costretto nel 1993 ad interrompere il sogno delle corse per un tragico incidente. Il pass disabile è suo. Per evitare che si usurasse o andasse smarrito ha fatto una fotocopia.Niente di illecito, la sera prima della rimozione forzata del veicolo, erano usciti insieme come accade spesso. Nessun intento di fare i furbi come è chiaramente emerso nel corso del processo.