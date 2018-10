e un dialogo con il movimento di Nello Musumeci, ma senza che per il momento si concretizzi in qualcosa di più. Fabrizio Ferrandelli e Cesare Mattaliano riuniscono giornalisti e sostenitori nei locali della commissione Bilancio di via Roma e, slide alla mano, attaccano a testa bassa il sindaco Leoluca Orlando.dalla giunta contiene solo tagli e la relazione dei Revisori dei conti ha messo in luce tutti problemi del Comune, che noi avevamo già segnalato in campagna elettorale. La città sta affondando, hanno perfino tagliato i soldi per la tutela del territorio nonostante quello che è successo a Mondello”.Lui e Mattaliano hanno infatti depositato dal notaio Indovina in via Wagner una lettera di intenti con cui manifestano “la volontà di dimettersi dalla carica di consiglieri comunali”: un atto che verrà depositato al Comune quando si raggiungerà il quorum di 21, che comporterebbe lo scioglimento di Sala delle Lapidi e il ritorno alle urne. “Invitiamo tutti i consiglieri a fare altrettanto – dicono i due Coraggiosi – e a bocciare i bilanci del Comune: in questi mesi abbiamo fatto un ottimo lavoro con il Movimento cinque stelle, ma ci rivolgiamo anche ai consiglieri della maggioranza. Qui non basta cambiare la giunta, va cambiata la linea politica”.frutto anche di un rapporto personale che risale alla scorsa legislatura dell’Assemblea regionale siciliana: “Non aderiamo a Diventerà Bellissima, né cambierà qualcosa in consiglio comunale – precisa il leader dei Coraggiosi – Nessuna adesione o fusione ma un dialogo istituzionale sì, un dialogo tra due realtà civiche. Otto mesi fa il Pd si è consegnato a Orlando e Giambrone, lo stesso Orlando che si era offeso poco prima quando Mentana lo ha definito un sindaco dem: noi siamo alternativi a Orlando e con Musumeci ci siamo confrontati sui problemi concreti. Serve un raggruppamento di forze civiche, una cosa imposta dai fatti e da un mondo in cui le ideologie sono sempre più superate”.“Le dimissioni di Fabrizio Ferrandelli sono soltanto un bluff, visto che non sono operative, e chiedere di bocciare i bilanci del comune di Palermo è da irresponsabili: significherebbe soltanto penalizzare la città”. Lo dice Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 al consiglio comunale di Palermo. “Un’opposizione responsabile darebbe il suo contributo per migliorare il bilancio della città e assicurare i servizi – dice Sala – Chiedere di bocciare i documenti economici significa invece sacrificare l’interesse collettivo, nel tentativo probabilmente di mascherare uno spostamento sempre più a destra”.