Il bilancio 2018 del Comune di Palermo, approvato dalla giunta, contiene alcuni elementi positivi per la città: fondi per l’equilibrio finanziario delle partecipate, più soldi per il sociale, stanziamenti per la scuola e la cultura. Ci sono anche delle criticità su cui ci confronteremo con l’amministrazione attiva già a partire dalle prossime settimane, come la Reset, ma è chiaro che la visione deve essere più ampia e che il Comune deve affrontare con decisione alcuni temi che sono dirimenti per il futuro, riscossione e patrimonio in primis. Scontiamo anche un continuo taglio ai trasferimenti che per gli enti locali ormai è insostenibile e per il quale serve un deciso cambio di rotta, altrimenti a pagarne le conseguenze saranno i cittadini". Lo dice Dario Chinnici, capogruppo del Partito democratico al consiglio comunale di Palermo.

PALERMO - "