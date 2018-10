Siamo lieti che, grazie anche all'attivo interessamento del Presidente della Commissione Cultura del Comune di Palermo, Francesco Bertolino, che ha favorito l'interlocuzione e la cooperazione sinergica tra le associazioni per raggiungere questo importante obiettivo comune, la nostra proposta sia stata positivamente accolta dalla responsabile de Le Vie dei tesori.

Questo ci consentirà certamente di raccogliere numerose firme a sostegno del comitato Salviamo L’Oreto.

Invitiamo perciò tutti i visitatori che si recheranno presso i monumenti aperti nel corso della manifestazione Le Vie dei Tesori a sostenere l’iniziativa, apponendo la loro firma presso i banchetti che Partecipalermo allestirà appositamente e invitiamo coloro che vogliano mettersi a disposizione per la raccolta firme a contattare Partecipalermo all'indirizzo mail: info@partecipalermo.it o tramite la pagina Facebook dell’Associazione”.

nelle ultime settimane il fiume Oreto di Palermo risulta essere tra i più votati in classifica: un obiettivo che consentirebbe di ottenere anche un premio per il rilancio del sito. Per questo l’associazione Partecipalermo ha annunciato di voler sostenere la raccolta firme del comitato “Salviamo l’Oreto”, in collaborazione con Le Vie dei Tesori.da decenni deturpato e abbandonato a se stesso, sia un punto centrale in considerazione dello straordinario patrimonio naturalistico che rappresenta. Partecipalermo, che mette al centro del proprio agire proprio la partecipazione attiva dei cittadini, desidera sostenere la campagna del comitato #Salviamo l’Oreto. Così – continua La Barbera – in accordo con la segreteria organizzativa e i responsabili de Le Vie dei tesori, durante i fine settimana in cui si svolgerà l'iniziativa raccoglieremo le firme dei tanti palermitani che saranno in coda per visitare i siti proposti in questa nuova edizione.